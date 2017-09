Hükümet Konağı önünde toplanan Yörük obalarını, dernekleri ve konfederasyonları Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, Vali Yardımcısı ve Söğüt Kaymakam Vekili Burhan Terzioğlu karşıladı. Daha sonra Yörük obaları, dernek ve konfederasyonlar yürüyerek protokol üyelerini selamlayıp çember oluşturdu. Saygı duruşu İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından protokol konuşmalarına geçildi.

Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu Hükümet Konağı önünde yaptığı konuşmada Söğüt’ün Türk tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunun altını çizerek, “Büyük ecdat Ertuğrul Gazi Han mahiyeti ile birlikte Sultan Alaeddin Keykubad ile birlikte katıldıkları Sultan Hisarı Savaşı’ndan sonra ileri harekatına devam ederek Söğüt ve Domaniç bölgelerini de alarak Anadolu Selçuklu himayesine sokunca; Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad, Ertuğrul Gazi Han’a Söğüt’ü kışlak, Domaniç bölgesini de yazlık olarak vermiştir. Ertuğrul Gazi ve yanındaki Alperenleri buraya yerleştirdikten sonra Bizans üzerine akınlara başlamışlar ve topraklarını genişletmişlerdir. 1281 yılında Ertuğrul Gazi vefat etmiş ve beyliğin başına kurultay kararı ile küçük oğlu Kara Osman Bey geçmiştir. Bundan sonra Osmanlılar her geçen gün fetihlerine yenilerini ekleyerek büyük cihan Devlet-i Ali Osman-ı kurmuşlardır. Ertuğrul Gazi’nin ölümünden sonra Kayı boyuna mensup Karakeçili aşireti ve diğer Türkmen boyları her yıl ayın 2’inci Pazar günü Söğüt’e gelerek Ertuğrul Gazi’yi anma törenlerini düzenlemişler ve türbesi yanında törenlere katılanlara şifalı pilav ikram etmişlerdir. Bu yıl 736’ncısını yaptığımız bu törenler bizim ve yüce Türk milleti için ayrı bir önem arz etmektedir. Bizler burada Büyük Türk Ertuğrul Gazi Bey’in bekçileri ve siz büyük Türk milletinin mümtaz temsilcileri bizlere bu cennet yurdu vatan bırakmak için kanlarını, canlarını feda etmekten çekinmeyen bu ecdada vefa borcumuzu bir nebze olsun ödeyebilmek ve Söğüt’te başlayan diriliş ruhunu tutabilmek, buranın ulvi atmosferinden feyiz alabilmek adına bir kez daha Söğüt’te buluşmanın hazzını yaşıyoruz” diye konuştu.

“7 asır olduğu gibi aynı ruh, inanç, aynı ortak duygularla onların bıraktığı vatana sahip çıkması ve onu geliştirme azmiyle onların huzurundayız”

Vali Yardımcısı ve Söğüt Kaymakam Vekili Burhan Terzioğlu, Ertuğrul Gazi’nin Şeyh Edebali’nin Dursun Fakih’in, Osman Gazi’nin ve Hayme Ana’nın dolaştığı, at koşturup kılıç salladığı topraklarda onları anmak, onlara layık torunlar olmak düşüncesiyle Söğüt’te bir araya gelindiğini kaydederek, “Osmanlı İmparatorluğu asırlar boyunca adalet ve şefkatle, insanlar arasında hiçbir ayrım yapmadan herkese hizmet etmiştir. Nerede mazlum, mağdur, yardıma muhtaç insan varsa oraya elini uzatıp o insanlara karşılıksız yardım etmiş, hakim olduğu topraklara adaletle hükmetmiştir. 7 asır olduğu gibi aynı ruh, inanç, aynı ortak duygularla onların bıraktığı vatana sahip çıkması ve onu geliştirme azmiyle onların huzurundayız. Atalarımızın bize bıraktığı cesareti, azmi mücadele etme şevkini yine onların miras bıraktığı iman, ideal ve vatan sevgisiyle birleştirerek dahili ve harici düşmanlarımıza bir kez daha en güzel dersi veriyoruz. Ertuğrul Gazi’den bu yana tarih boyunca birçok badireler atlatan çetin mücadeleler vermek zorunda kalan milletimiz, birlik ve beraberliğini her zaman koruyacağını, bu aziz vatana canı pahasına sahip çıkacağını her vesile ile ispatlamışlardır. Şenliğimize gelen, hiç bitmeyen bir sevgiyle, saygıyla ve sadakatle beyleri Ertuğrul Gazi’ye bağlılıklarını göstermek, kabrini ziyaret etmek ve onun türbedarı olan Söğütlülere teşekkür etmek için kilometrelere aldırmadan buraya koşan asil ruhlu Yörük-Türkmen kardeşlerimize, Ertuğrul Gazi’yi sevenlere ve tüm konuklarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

“Bu toyun ev sahibi, bu toyun ilk sahibidir”

Son olarak söz alan Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, “Bu toyun ev sahibi, bu toyun ilk sahibidir. Ertuğrul Gazi Hazretleridir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ertuğrul tahtında, Şeyh Edebali’nin manevi ikliminde bizleri buluşturan mevlamıza hamt olsun. 736 yıl sonra bugün Söğüt’te toy kurabiliyorsak, şüphesiz bu atılamayanın paklığından zaman ve mekan üstü bin nurdan besleniyor oluşundandır. Allah bu nuru üstümüzden eksik etmesin. Gözlerimizi bu nuru görmez etmesin. Ne diyordu Ertuğrul Gazi, Osman Gazi; ’Bak! Oğul beni kır, Şeyh Edebali’yi kırma. O bizim boyumuzun ışığıdır. Terazisi dirhem şaşmaz. Bana karşı gel, ona karşı gelme. Bana karşı gelirsen, üzülür incinirim. Ona karşı gelirsen gözlerim sana bakmaz, baksa da görmez olur. Sözümüz Edebali için değil senceğiz içindir. Benim dediklerimi vasiyetim say’. İşte bu vaziyet işte bu iman ve irfan nurundan beslenen bu ruh bizi biz yapan Söğüt ruhudur. 400 çadırla geldiğimiz bu yurdu 7 iklime hükmeden adil bir cihan devletine dönüştüren bir ruhtur. Başımız dara düşende hatırlanış, baba ocağına sığınış ve sonra yeniden diriliştir Söğüt. Nitekim Fetret Devri’nde Söğüt’ü hatırladık. Ulu Hakan Osmanlı çınarını ayakta tutmak için Söğüt’ü hatırladı. Abdülhamit Han’ı akrabalarım dediği yiğitlerden kurulu Ertuğrul alayı korudu. Kahramanlarımızı Ertuğrul madalyasıyla onurlandırdık. Bu nedenle bir öze dönüş ve yeniden diriliştir Söğüt. Kurtuluş Savaşı’nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde işgalcilere karşı 15 Temmuz’da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hainlere karşı direniştir. Anadan, babadan, yardan, serden geçiş kutlu bir bağımsızlık mücadelesi ve kurtuluştur Söğüt. Bu ruh yaşadıkça milletimiz ve devletimiz ebediyen payidar olacak. Bu ruh yaşadıkça mazlum milletlerin hep bir umudu olacaktır. İçinden geçtiğimiz şu zor zamanlarda milletimize bu ruh can verecek, bizi bu ruh bir edecek, iri edecek ve diri edecektir. Mazlumlara bu ruh umut olacak, zalimlere bu ruh korku salacaktır. Şeyh Edebali’nin, Ertuğrul Gazi’nin toprağa ektiği bu kutlu tohum insanlık için huzur ikliminin, bereketli hasat mevsiminin müjdecisi, teminatıdır” ifadelerini kullandı.

Tartışma yaşandı

Protokol konuşmalarının ardından Yörüklerin ve konfederasyon başkanlarının ‘hoş bulduk’ konuşmaları esnasında törene katılan vatandaşlar arasında sözlü münakaşa çıktı. Araya giren polisler kavgayı büyümeden önlediler.

Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncuları Söğüt’e geldi

Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde yer alan 3 oyuncuları protokol üyelerini selamladı. Ardından Halk Oyunları ekipleri, Minikler Mehter Takımı ve Kültür Bakanlığı Mehteranının okuduğu marşların ardından Atlar, Mehteran, Bayrak Flama, Gaziler, Protokol, Yörükler ve vatandaşlar yürüyüş düzeni aldı ve Ertuğrul Gazi Türbesine kadar mehteran eşliğinde yürüdü. Protokol üyeleri tarafından yapılan türbe ziyaretinin ardından yemeğe geçildi.

Programın Yörük çadırları ziyareti, güreş müsabakaları, cirit müsabakaları ve okçuluk gösterileri ile devam etti.