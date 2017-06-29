Okulda hafta içi her gün, günde 6 saat, 11’inci sınıfı bitirip 12’nci sınıfa başlayacak olan öğrencilere ücretsiz olarak Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden kurs veriliyor. Yaz tatillerinden fedakarlık yapan öğretmenler, ağustos ayında tüm 11’inci sınıf öğrencileri için açılacak olan Destekleme ve Yetiştirme Kursları başlayana kadar, gönüllü olarak bu kursu yürütmeye devam edecekler.

Şu anda 25 öğrencinin devam ettiği kursa bayramdan sonra 40 öğrencinin katılacağını anlatan Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi Müdürü Zaim Akbulut, “Okulların kapanmasından hemen sonra 12 Haziran 2017’de başlayan kurslar, 1 Ağustos 2017’ye kadar devam edecek. Tatillerinden fedakarlık ederek kurslara gelen öğrencilerimize ve gönüllü olarak kurs veren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu kurslarla önümüzdeki yıl okulun başarısını daha da artırmayı hedefliyoruz” dedi.