Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği binası açılışa hazır

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinin daha aktif ve verimli yürütülebilmesi için Ertuğrulgazi Mahallesindeki boş bir alana Bilecik İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından yaptırılan Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği binasındaki çalışmalara tamamlandı. 2016 şubat ayında yapımına başlanan dört katlı, modern mimarisi ile dikkat çeken ek hizmet binasını içerisinde Çocuk Şube, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlükleri hizmet verecek. Bilecik İl Özel İdaresi Plan Proje ve Yatırım İnşaat Müdürlüğü 3 milyon 42 bin TL sözleşme bedelli ile ihale edilip yaptırılan ek binaya gelecek şubelerin eşyalarını taşıdığı öğrenilirken, binanın önümüzdeki günlerde açılması bekleniyor.