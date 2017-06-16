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16 Haziran 2017 15:11

Eşi tarafından öldürülen 8 aylık hamile kadın son yolculuğuna uğurlandı

Bilecik’te, dün gece tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen 8 aylık hamile Melike Kaygın Kartal, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Eşi tarafından öldürülen 8 aylık hamile kadın son yolculuğuna uğurlandı

16 Haziran 2017 15:11


Merkez Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehit Tahsin Büyükçoban Caddesi Güven Apartmanında oturan Melike Kaygın Kartal, uzaklaştırması bulunan kocası Hüseyin Kartal ile tartışması sonrası vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmıştı. 8 aylık hamile kadın, kocasının ihbar etmesi üzerine Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Melike Kaygın Kartal’ın karnındaki 8 aylık bebeği de sezeryanla alınarak hayata tutunması sağlanmıştı.



Cenazede baba ayakta durmakta güçlük çekti


Eşi tarafından öldürülen Melike Kaygın Kartal’ın cenazesi, Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Günyarık köyünde Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazı sırasında öldürülen kadının babası Mehmet Kaygın ayakta durmakta güçlük çekti. Baba Kaygın kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.



15 yaşında kaza atlatmış


Kocası tarafından öldürülen Melike Kaygın Kartal’ın, henüz 15 yaşındayken bir aracın çarpması sonucunda geçirdiği kazada günlerce yoğun bakımda kalarak hayata tutunduğu öğrenildi. İlk eşinden Zeynep Duru isminde 4 yaşında çocuğu bulunan annenin, 10 aydır Hüseyin Kartal ile beraber olduğu, bir süredir eşinden ayrı ev tutarak hayatını tek başına sürdürmek istediği ortaya çıktı. Talihsiz kadının doğacak bebeğinin beşiğini taşımak istediği sırada çıkan tartışma sonrasında öldürüldüğü iddia edildi. Diğer yandan sanığa direnen Melike Kaygın Kartal’ın ellerinin de olay sırasında kesildiği belirtildi.




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