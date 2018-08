Eşi terk etti, 4 çocuğu ile ortada kaldı

Günlerdir çocuklarına bakabilmek adına işe de gidemeyen baba, gözü yaşlı bir şekilde eşine seslendi.

Bilecik merkezde TOKİ’nin dar gelirli aileler için yaptırdığı evlerde kalan Abdülkerim Kaya’nın 20 gün önce dünyası bir anda tersine döndü. Yaşları 4 ile 9 arasında değişen dört çocuğunu bırakıp evden ayrılan eşi Demet Kaya’dan bir daha haber alamayan baba Kaya, çocuklarına bakabilmek adına günlerdir işe gitmiyor. Çocukları için gün boyu evde duran, yemek yapıp onlarla ilgilenen baba Aldülkerim Kaya, eşinin eve dönmesi yönünde çağrıda bulundu. Kaya, "Çocukların bütün ihtiyaçlarını ben karşılıyorum yemeklerini olsun bulaşıklarını olsun üst başları olsun. Eşim gittiğinden beri de işe de giremiyorum, işi de bıraktım. Diyeceğim Allah rızası için bir an evvel bulunup yuvasına dönmesini istiyoruz. Biz onu çok seviyoruz. Onun gittiği günden beri kolumuz kanadımız kırıldı. Dünyamız yıkıldı nasıl diyeyim yani yaşayan bir ölü gibiyiz" dedi.

"Boynumuz bükük kaldı"

Eşinin evden ayrılmasından sonra boyunlarının bükük kaldığını anlatan Abdülkerim Kaya, "Allah bize 4 tane evlat verdi. Boynumuz bükük kaldı, boynumuzun doğrulmasını istiyoruz. Aşağı yukarı 19-20 gündür yok. Biz bütün yetkililerden bir an önce bulunmasını, yuvasına dönmesini istiyoruz. O gittiğinden beri biz doğru düzgün yemek yiyemiyoruz biz o gittiğinden beri doğru düzgün su bile içmiyoruz. Yaşayan bir ölüden farkımız yok. Bütün yetkililerden bize bu konuda yardımcı olmalarını istiyoruz. Allah rızası için. Biraz da yoksulluktan oluyor, garibanlıktan da oluyor bunlar. Çocuklar için de kolay değil. Her türlü mağduruz. İkizler 4 yaşındalar bunlar da 8-9 yaşındalar. Çocuklarımız da küçük yarın bir gün okullar da başlayacak daha zor olacak nasıl yapacağız bilmiyorum. Bir an önce yuvasına dönmesini istiyoruz. Onu biz canımızdan bile çok seviyoruz. Onun bir yerine bir şey olsa bizim yüreğimiz yanıyor. İçim çok dertli, ona bir şey olsa biz hepimiz perişanız. Allah rızası için bize yardımcı olsunlar. Öksüz ve yetim kaldık hepimizin kolumuz kanadımız kırıldı. O gittiğinden beri dünya bize zindan oldu. O bizim evimizin ışığıydı. O ışığımızı geri istiyoruz biz" dedi.

Çocuklardan annelerine çağrı

4 çocuktan Ahmetcan, Ömercan, Emircan ise, "Annemiz geri dönsün annemizi çok özledik. Annemizin geri dönmesini istiyoruz. Yuvamıza geri dönsün onu çok seviyoruz. O gittiğinden beri çok üzgünüz" dediler.