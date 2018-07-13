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13 Temmuz 2018 13:36

Eşinin gözü önünde darp ettiler

Bilecik’te seyir halindeki iki araç arasında yaşanan yol verme meselesi kavgaya dönüşünce 4 kişi gözaltına alındı.

Eşinin gözü önünde darp ettiler

13 Temmuz 2018 13:36

Araçların birinde fenalık geçiren yaşlı adam ise, hastaneye kaldırıldı.


İddialara göre; Bilecik merkez Organize Sanayi Bölgesi’nde şehir merkezine seyir halindeki seyir halindeki 11 BA 611 plakalı otomobil sürücü Hasan Kol ile isimleri öğrenilemeyen ve kentte asker getirdiği bildirilen 38 YU 862 plakalı araç sürücüsü arasında yol verme meseli yüzünden tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmaya asker konvoyundaki diğer araçlar dahil olurken saldırganlar 11 BA 611 plakalı otomobil sürücü Hasan Kol’a araç içinde eşinin yanında darp etmeye başladılar. Kavgayı gören vatandaşlar duruma müdahale etmeye çalışırken, gözü dönmüş kişiler Hasan Kol’a saldırmaya devam etti. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edilirken, biri hazır asker ve yakınları güçlükle zapt edildi. Polisleri de zorluk çıkaran 4 şahıs yere yatırılarak kelepçe vuruldu. Gözü dönmüş 4 saldırgan zorlukla polis otosu içine bindirilerek, polis merkezine götürülürdü. Yaşanan olaylara tanıklık eden ve 34 YU 862 plakalı araç içinde bulunan Abdurahman Özalbay fenalaşırken, şahıs olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan, Hasan Kol’un kolunda kırık meydana gelirken, hastaneden darp raporu alan şahıs saldırganlardan şikayetçi oldu. Saldırganlardan ikisinin "Biz askeriz" demesi üzerine polisler, "Siz nasıl askersiniz, asker bunu yapar mı" diye cevap verdiler.




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