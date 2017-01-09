Eski Bakan ve Milletvekili Bahattin Şeker kalp ameliyatı oldu

Bilecik’in Bozüyük’ün ilçesinde ünlü iş adamı, eski bakan ve milletvekili Bahattin Şeker geçtiğimiz gün başarılı bir kalp ameliyatı geçirdi.

Yaptırdığı Check up sonrasında doktorların damar tıkanıklığı teşhisi koydukları Bahattin Şeker, fazla zaman geçirmeden ameliyat olmaya karar verdi. Ankara Güven Hastanesinde abdominal aort anevrizmasından dolayı ilk olarak anjiyo daha sonra ise başarılı bir kalp ameliyatı geçirdi. Şeker’in ameliyatının başarılı geçtiği ve tedavisine devam edildiği öğrenildi..