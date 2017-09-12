Eskişehir’de öldürülen anne kızın davası Bilecik’te başladı

Aileyi Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyeleri yalnız bırakmadı.

Alınan bilgilere göre, İnönü ilçesinde emekli öğretmen 64 yaşındaki Nilüfer Şenkaya ile 86 yaşındaki annesi Ülfet Şenkaya evlerine gasp amacıyla giren 2 kişi tarafından öldüresiye dövülmüş, tedavi gördükleri hastanede hayatlarını kaybetmişlerdi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri olayın şüphelisi olarak Ayhan Şenbel ile İsa Taştan’ı yakalamış, şüpheliler 2 Ocak 2017 günü İnönü ilçesinin adli yönden bağlı olduğu Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki adliyeye sevk edilmişti. Çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanan şahıslar Bilecik’in Pazaryeri ilçesindeki K1 Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti.

"Ülfet Şenkaya ve Nilüfer Şenkaya davasında adaletin yerini bulması için Bilecik Adliyesindeyiz"

Bugün Bilecik Aliye Sarayı Ağır Ceza Mahkeme Salonunda görülen dava öncesi adliye önüne toplanan Nilüfer Şenkaya ve Ülfet Şenkaya’ın yakınlarına, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyelerinden destek geldi. Dava öncesi Bilecik Adliye Sarayı önünde açıklama yapan KADEM Hukuk Komisyonu üyesi ve kurucu üye Av. Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu, KADEM olarak kadın cinayetlerinin artık son bulmasını ve başka canların yanmamasını istediklerini söyledi. Hacıbektaşoğlu, "Eskişehir’in İnönü ilçesinde, 87 yaşındaki Ülfet Şenkaya ve 65 yaşındaki kızı Nilüfer Şenkaya, gece gasp amacıyla evlerinin camı kırmak suretiyle yatak odasına giren şahıslar tarafından hunharca katledilmişti. KADEM olarak bugün, Ülfet Şenkaya ve Nilüfer Şenkaya davasında adaletin yerini bulması için Bilecik Adliyesindeyiz. Kendi evlerinde acımasızca katledilen anne kızın katillerinin, adalet ve hukuk çerçevesi içerisinde en ağır cezayı almaları gerektiğine inanıyor ve bu kararın emsal teşkil etmesini istiyoruz. Bu gözü dönmüş canilerin herhangi bir iyi hal indiriminden yararlanmadan, kadın cinayetlerinin toplum vicdanında açtığı yaranın sızısını bir nebze de olsa dindirecek cezanın takdirini yüce mahkemeden talep ediyoruz. Yıllarca devletimize ve milletimize öğretmen olarak hizmet vermiş ve topluma faydalı binlerce birey yetiştirmiş olan Nilüfer Şenkaya, gözü dönmüş caniler tarafından annesiyle birlikte vahşice katledilerek, yaşam hakları ellerinden alınmıştır. Devletine ve milletine yılarca hizmet etmiş bu kadınlar için toplumun her kesimini, onların ailelerinin yanında mücadele etmesi için davet ediyoruz.KADEM olarak kurulduğumuz günden bu yana olduğu gibi; kadın cinayetlerinin artık son bulması, başka canların yanmaması için suçluları caydıracak daha da ağır yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması için çalışacağımızı ve kanun koyuculara bunlarla ilgili öneriler sunmaya devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz" dedi.

"Bu iki caninin en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum"

Ülfet Şenkaya’nın kızı, Nilüfer Şenkaya kardeşi Gülfer Çetiner de başkalarının canının yanmaması için çaba gösterdiklerini belirterek, "Benim canım yandı, başkasının da canı yanmasın. Bu iki caninin en ağır cezaya çarptırılarak, bu şekilde düşünenlerin vazgeçmesini istiyorum. Hukuk mücadelesini sonuna kadar devam ettireceğim. Kadınlar yalnız yaşayamayacaklar mı, daima arkalarında bir erkek mi olacak. Ben de emekli bir öğretmenim. Binlerce çocuk yetiştirdim. İnönü’den böyle insanların çıkmasına çok üzülüyorum. Bizim kapılarımız kilitlenmezdi, camlarımız kapanmazdı. Toplumumuz neden dejenere oluyor. Eğitimciler, aileler çocuklarınızı eğitsinler. Vicdanlı, ailelerine saygılı çocuklar yetiştirsinler" ifadelerine yer verdi.