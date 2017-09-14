Eskişehirli izciler Bozüyük’ün tarihi mekânlarını gezdi

Gün boyu ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezen ve Şehir Müzesi’ni ziyaret eden öğrenciler Bozüyük’ün sahip olduğu tarihi değerlerini öğrenme fırsatı buldu. Öncelikle yakın tarihimizde çok önemli bir yeri olan İnönü Savaşlarının kazanıldığı ve Büyük Önder Atatürk’ün ifadesiyle “Milletin makûs talihini yendiği yer” olan Metristepe Anıtı’nı ziyaret eden izciler ardından önemli bir tarihi değer olan Kasımpaşa Camii’ni, Kumral Abdal Türbesi’ni gezdi. Metristepe’de ve şehitliklerde dua eden izciler son olarak Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivini ziyaret etti. Bozüyük’ün tarihi ile ilgili eserlerin yer aldığı müzeyi büyük bir ilgi ile gezen izciler müzede sergilenen eserler hakkında bilgi aldılar.

İzciler daha sonra Bozüyük Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yürükcü ile görüştüler. İzciler Federasyonu üyeleri ve izciler ile bir süre görüşen Başkan Yardımcısı Yürükcü misafirlerine ziyaretin anısına plaket takdim ederek Metristepe anahtarlıkları hediye etti. Eskişehir İzciler İl Federasyonu temsilcileri de Başkan Yardımcısı Yürükcü’ye gösterdiği ilgi nedeni ile teşekkür ederek şapka ve yelek hediye etti. İzciler ayrıca gezi boyunca kendilerine sağladığı imkânlar ve nazik ikramlarından dolayı Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya da çok teşekkür etti. Çarşı Mahalle Muhtarı Bedri Yaz’da izci grubuna son yazmış olduğu kitabını hediye etti.