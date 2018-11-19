Esnaftan Kandil helvası ikramı

Peygamber Efendimizin dünyaya gelmesinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili dolayısıyla Bilecik'te irmik helvası yaptırılarak vatandaşlara dağıtıldı. Helva dağıtımı sırasında uzun kuyruklar oluşurken vatandaşların kandili kutlandı. İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutlayan etkinliğin öncülerinden Ali Han, bunu her yıl gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Vatandaşın ağzı tatlanıyor. Geleneğimizi sürdüreceğiz Bugün de yine vatandaşlarımızla birlikte bir bütünlük oluşturmak için bu günümüzün manevi havasına uygun olacağını düşünerek helva ikramında bulunuyoruz" dedi.

Vatandaşların yoğun ilgi göstermesi sebebiyle helva kısa sürede tükendi.