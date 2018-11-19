İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Esnaftan Kandil helvası ikramı

Bilecik kent merkezinde bulunan çarşı esnafı, kendi aralarında topladıkları para ile vatandaşlara Mevlid Kandili dolayısıyla irmik helvası ikram etti.


Peygamber Efendimizin dünyaya gelmesinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili dolayısıyla Bilecik'te irmik helvası yaptırılarak vatandaşlara dağıtıldı. Helva dağıtımı sırasında uzun kuyruklar oluşurken vatandaşların kandili kutlandı. İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutlayan etkinliğin öncülerinden Ali Han, bunu her yıl gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Vatandaşın ağzı tatlanıyor. Geleneğimizi sürdüreceğiz Bugün de yine vatandaşlarımızla birlikte bir bütünlük oluşturmak için bu günümüzün manevi havasına uygun olacağını düşünerek helva ikramında bulunuyoruz" dedi.


Vatandaşların yoğun ilgi göstermesi sebebiyle helva kısa sürede tükendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.