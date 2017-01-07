Fabrika sahibi Uz’dan Başkan Yağcı’ya ziyaret

Kibele Crytal Fabrikası sahibi Hasan Uz, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’yı ziyaret etti.

Başkan Yağcı’nın makamında gerçekleştirilen ziyarette fabrikanın faaliyetleri hakkında görüşüldü. Hasan Uz’un ziyaretinde Bilecik sanayisi hakkında da istişareler gerçekleştirilen ziyarette Uz, fabrika üretimi bir cam sanatını Başkan Yağcı’ya hediye etti. Başkan Yağcı ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Toprak, porselen ve cam eşyası Kibele Crystal fabrikası sahibi Hasan Uz ziyaretime geldiler. Kendinin fabrikalarında üretmiş oldukları cam sanatı hediyesi için teşekkür ediyorum” dedi.