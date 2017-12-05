Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü oldu

Fahrettin Poyraz Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

22-23-24 dönem AK Parti Bilecik Milletvekilliği yapan Fahrettin Poyraz’ın yarın 11:00’da Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğünde şuanki Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Ayhan Karayama’dan görevi teslim alacağı öğrenildi.

Fahrettin Poyraz kimdir;

Fahrettin Poyraz, 3 Temmuz 1968’de Kütahya Domaniç’te doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde; doktorasını Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Siyaset Bilimi alanında tamamladı. Maliye Bakanlığında muhasebe denetmeni, Sayıştay Başkanlığında başdenetçi olarak görev yaptı. Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ile Mali Hukuk Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 22, 23 ve 24’üncü dönemde Bilecik Milletvekili seçildi. 24. Dönemde Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanı görevini yaptı. Poyraz, evli ve 5 çocuk babasıdır.