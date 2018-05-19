Farkındalık maçı oynandı

Farkındalık amaçlı oynanan, çekişmeli ve heyecanlı geçen maça öğrenciler ve dernek üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Maç sonrasında Fen Lisesi Spor Öğretmeni Doğan Arda’ya Engelliler Derneği Başkanı İsmail Çelik tarafından plaket takdim edildi. Dernek Başkanı İsmail Çelik yaptığı açıklamada “Duyarlılıkları için Fen Lisesi öğrencilerimize okul müdürümüz Evren Canyılmaz’a ve Doğan Arda hocamıza, bizim futbolcularımıza, dernek futbol sorumlumuz Hakan Manay’a, dernek üyelerimize ve Garnizon Komutanımız Sayın Murat Günhan’a çok teşekkür ederiz. Ayrıca halı saha maçında bizlere kapılarını açan işletmeci Ömer kardeşimize çok teşekkür ederiz“ dedi.