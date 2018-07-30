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30 Temmuz 2018 15:55

Festivalin 2’nci gününde ’İyi ki Doğdun Abla’ izleyicilerle buluştu

Bozüyük Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Bozüyük Metristepe 2.

Festivalin 2’nci gününde ’İyi ki Doğdun Abla’ izleyicilerle buluştu

30 Temmuz 2018 15:55

Sinema Festivali’nin ikinci gecesinde ’İyi ki Doğdun Abla’ adlı film izleyicilerle buluştu.


Bozüyük Belediyesi tarafından insanları kaynaştırmak, açık alanlarda bir arada vakit geçirmesini sağlamak ve açık havada film izleme keyfini yaşatmak amacıyla düzenlenen festivalin 2’nci gününde, yönetmenliğini Onur Öğden’in yaptığı, oyuncu kadrosunda İzel Çeliköz, Esin Civangil, Metin Keçeci, Dilara Büyükbayraktar, Enis Boztepe, Ayhan Işık, Ata Ekşioğlu gibi isimlerin yer aldığı ’İyi ki Doğdun Abla’ adlı dram türü filmin gösterimi yapıldı. Yeşilkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkı amfi tiyatroda saat 21.00’de yapılan film gösteriminde amfi tiyatroya gelen Bozüyüklüler büyük bir keyif içerisinde hep birlikte filmi izledi.


30 Temmuz Pazartesi günü ’Ailecek Şaşkınız’ adlı filmin gösterileceği festival kapsamında 31 Temmuz Salı günü ’Neşeli Günler’, 1 Ağustos’ta ’Tatlı Bela’, 2 Ağustos’ta ’Av Mevsimi’, 3 Ağustos’ta ’Fetih 1453’, 4 Ağustos’ta ’Aile Arasında’, 5 Ağustos’ta ’Ayla’ ve 6 Ağustos’ta ’Osman Pazarlama’ adlı film gösterilecek.




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