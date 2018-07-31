Gecede sinemaseverlerin yakından tanıdığı ve sevdiği Ahmet Kural ile Murat Cemcir ikilisi izleyenleri bol bol güldürdü.

Bozüyük Belediyesi tarafından vatandaşlara açık havada sinema keyfini yaşatmak, yıldızların altında film izlemek, stres atıp keyifli dakikalar geçirmelerini sağlamak amacı ile düzenlenen festivalin 3’üncü gününde, yönetmenliğini Selçuk Aydemir’in yaptığı, oyuncu kadrosunda Ahmet Kural, Murat Cemcir, Saadet Işıl Aksoy, Cengiz Bozkurt, Günay Karacaoğlu gibi isimlerin yer aldığı ’Ailecek Şaşkınız’ adlı komedi türü filmin gösterimi yapıldı. Yeşilkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkı amfi tiyatroda saat 21.00’de yapılan film gösterimi yoğun ilgi görürken, amfi tiyatroya gelen Bozüyüklüler hep birlikte film izlemenin mutluluğunu yaşadı.

Sinema festivaline katılan ve amfi tiyatroda büyük bir keyifle film izleyen Bozüyüklüler başta Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı olmak üzere festivalin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Festival iki yıldır renkli görüntülere sahne oluyor. Başkanımız bizi gala programlarında birbirinden değerli sanatçılarımız ile buluşturuyor. Festival ilçemizin en önemli kültürel etkinliklerinden biri haline geldi. Bizler de katılımcılar olarak festivalimizden oldukça memnunuz. 10 gün boyunca zevkle amfi tiyatroya gelip Türk sinemasının birbirinden değerli eserlerini büyük bir keyifle izliyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Fatih Bakıcı’ya çok teşekkür ediyoruz” dediler.

Festival 31 Temmuz Salı günü Yeşilçam’ın unutulmaz filmleri arasında yerini alan, Ertem Eğilmez’in yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Sadık Şendil’in yazdığı, yönetmenliğini Orhan Aksoy’un yaptığı, Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen, Ayşen Gruda, Oya Aydoğan ve Ahmet Sezer’in paylaştığı, 1978 yapımı ’Neşeli Günler’ adlı komedi filmi ile devam edecek.