Alınan bilgilere göre; Bilecik, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine geçtiğimiz günlerde FETÖ/PDY kapsamında Bilecik merkezli 3 ilde toplam 15 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 15 kişi Bilecik Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü. Şüpheliler 2’si bayan 7 kişi buradaki sorgusunun ardından bugün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bilecik Adliye Sarayına getirildi. Şüphelilerin buradaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.
Öte yandan kalan 8 şüphelinin durumları hakkında bilgi alınamadı.