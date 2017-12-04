Diğer
Kategoriler
04 Aralık 2017 09:44

FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) mensuplarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi

04 Aralık 2017 09:44


Alınan bilgilere göre; Bilecik, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine geçtiğimiz günlerde FETÖ/PDY kapsamında Bilecik merkezli 3 ilde toplam 15 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 15 kişi Bilecik Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü. Şüpheliler 2’si bayan 7 kişi buradaki sorgusunun ardından bugün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bilecik Adliye Sarayına getirildi. Şüphelilerin buradaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.


Öte yandan kalan 8 şüphelinin durumları hakkında bilgi alınamadı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
13
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç