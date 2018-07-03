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03 Temmuz 2018 20:18

FETÖ’nün "altın çocuğu" Zeki Güven toprağa verildi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) "altın çocukları" arasında yer alan ve Sincan Cezaevi’nde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Zeki Güven toprağa verildi.

FETÖ’nün

03 Temmuz 2018 20:18


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile Milliyetçi Hareket Partili eski yöneticilerinin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internette yayınlanması olayının şüphelileri arasında yer alan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven ve eşi eski hakim Sevda Güven, Eskişehir’de bir alışveriş merkezinin otoparkında düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Gözaltına alınan Zeki Güven ve Sevda Güven, Ankara’da hakim karşısına çıkartılmıştı. Burada FETÖ yöneticiliği suçlamasıyla tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderilen Zeki Güven, dün kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti. Zeki Güven’in cenazesi, memleketi Bilecik’e bağlı Yenipazar ilçesine getirildi. Burada ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Güven, Yenipazar Mezarlığı’na defnedildi.




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