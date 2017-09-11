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11 Eylül 2017 16:23

Fiyatı düşen hamsiye yoğun ilgi

Bilecik’te balık sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahlarda 25 liradan yerini alan hamsinin fiyatının, 15 liraya düşmesiyle talebi de iki katına arttı.

Fiyatı düşen hamsiye yoğun ilgi

11 Eylül 2017 16:23


15 Nisan’da başlayan ve 139 gün süren av yasağının 4 Eylül 2017 tarihi itibariyle kalkmasının ardından tezgahlarda 25 liraya alıcı bulan hamsinin fiyatının 1 hafta içinde 15 liraya düşmesi hamsiye talepleri de arttırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan balık satıcısı Anıl Küçük, hamsinin ilk olarak 25 liradan satıldığını ifade ederek, “ 25 liradan satılan hamsiye ilk 1 hafta fazla talep olmadı. Zaten az çıktığı için bu fiyatlara satıldı. Denizde hamsi bollaşınca fiyatı da otomatikman düştü. Şuan kilosu 15 lira. Bu fiyata düşünce satışları da ikiye katladı. İlerleyen aylarda her sene olduğu gibi hamsinin fiyatının tekrar 5 veya 8 liraya seyredeceğini umut ediyoruz. Bilecik’te genelde vatandaşlarımız hamsiyi, saldaryayı tercih ediyor. Fiyatlar düştükten sonra satışlarımızdan oldukça mutluyuz” dedi.




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