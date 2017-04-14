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14 Nisan 2017 15:18

Futbol, basketbol ve voleybol takımlarına formalar dağıtıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversite bünyesindeki fakülte ve yüksekokullarının futbol, basketbol ve voleybol takımları için hazırlanan formalar gerçekleşen törenle dağıtıldı.

Futbol, basketbol ve voleybol takımlarına formalar dağıtıldı

14 Nisan 2017 15:18


Bilecik Şeyh Edebali Üniversite spor salonunda gerçekleşen törene Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dursun Hazer, Rektör Danışmanı ve Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanı Raif Zileli, fakülte ile yüksek okulların sekreterleri katıldı.


Törenin açılışında konuşan Rektör Taş, sporun hem beden sağlığının korunmasında hem de sosyal becerilerin gelişmesinde önem arz ettiğini söyledi ve takımlarımıza bol galibiyetler müsabakalar diledi.


Ardından hazırlanan formalar Rektör Taş tarafından fakülte ve yüksek okul sekreterlerine teslim edilirken, her fakülte ve yüksek okul için futbol, basketbol ve voleybol olmak üzere 3’er takım formanın dağıtıldı.


Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.




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