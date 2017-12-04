Futbol maçı eziyete dönüştü

Bilecik 1. Amatör Lig 11’inci hafta müsabakasında Bilecik Edebali Stadı’nda oynanan Bilecikspor- Bozüyük İçköyspor maçı ile Edebali Stadı’nın yanındaki sentetik sahada oynanan 1299 Bilecikspor Kulübü - Gökpınarspor maçının aynı saate denk gelmesi nedeniyle 80 futbolcu ve teknik heyet güçlükle maça hazırlandı. Edebali Stadı’nda depreme uygun olmaması nedeniyle soyunma odaları kullanılmazken, bu statta maç yapan oyuncular geçtiğimiz haftalarda stat yanındaki Atatürk Kapalı Spor Salonu altındaki soyunma odalarında kullanıyorlardı. Bilecik Geçlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğüne hafta sonu Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda çeşitli branşlarda antrenman yapan kız sporcuların ailelerini bir şikayeti üzerine soyunma odalarını futbolculara kapatıldı. Bilecikspor ve Bozüyük İçköysporlu oyunculara sentetik sahada yer alan prefabrik 2 soyunması odası verildi. 15 metrekarelik 4 soyunma odası, 1 hakem odası bulunan prefabrik soyunması odalarında sentetik sahada aynı saate müsabakası olan 1299 Bilecikspor Kulübü - Gökpınarsporlu oyuncularda kullanınca odaların önlerinde kuyruklar oluştu. Toplamında 60 metrelik soyunma odasına 80 futbolcu ve teknik heyeti ve 1299 Bilecikspor Kulübü - Gökpınarspor’un hakem triosu kullanırken, bu durum oyuncular tarafından tepkiyle karşılandı. Ayrıca maç öncesi saat 14:00’da başlayacak müsabaka öncesi 12’yi 20 geçe stada gelen oyuncular tam 20 dakika soyunma odalarının anahtarı beklediler.

Aynı saate koymasınlar

Bilecikspor- Bozüyük İçköyspor ile 1299 Bilecikspor Kulübü- Gökpınarspor maçının aynı saate denk gelmesi taraftarlar arasında da tepkiyle karşılandı. Taraftarlar, Bilecikspor, 1299 Bilecikspor Kulübü ve Gökpınarspor’un il takımları olduğundan hangi maçı seyredeceklerini bilemediklerini söyleyerek, Bilecik takımlarının maçlarının aynı saate verilmesini istediler.

Veliler şikayet etmiş

Öte yandan Bilecik Geçlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü yetkileri, Atatürk Kapalı Spor Salonu altındaki soyunma odalarının bulunduğu koridorlarında futbolcuların uygunsuz vaziyette gezdikleri için salonda antrenman yapan diğer kız çocukların aileler tarafından şikayet edildiğinden ve bu yüzden kapalı spor salonundaki soyunma odalarını kullandırmadıklarını söylediler.