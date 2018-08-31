Gaziler savaş anılarını Yaşayan Şehir Müzesinde anlattı

Bilecik Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve kent ile yakın bölge başta olmak üzere tarih hakkında bilgi ve geleneklerin uygulama ile aktarıldığı Yaşayan Şehir Müzesi, bu kez gazileri ağırladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesinde ağırlanan gaziler, kendi dönemlerinde yaşadıkları savaş anılarını müzeye gelen konuklara anlattılar. Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesindeki Milli Mücadele Salonunda gerçekleştirilen aktivitede çocuklar ve gençler başta olmak üzere müzeyi ziyaret eden katılımcılar yaşlı gazilerden yakın tarihteki olaylar ve savaşlar hakkında anıları dinleme imkanı buldu. Savaş anıları ve dönemin şartları içerisindeki yaşamış oldukları zorlukları ziyaretçilerle paylaşan gaziler, büyük bir beğeni ve takip ile dinlendi. Etkinlikte; Bilecik Gaziler Derneği Başkanı Hayati Durak, Emekli Jandarma Komando Astsubay Mehmet Yavuz, Emekli Yüzbaşı İkmal Bakım, Gazi Emekli Topçu Er Fahri Karatay yaşadıklarını anlattı.

Yaşayan Şehir Müzesi Sorumlusu Yurdanur Kırlı etkinlik hakkında verdiği bilgide; “Belediyemiz Yaşayan Şehir Müzesinde bu kez gazilerimizi ağırladık. Müzemizde geçmişteki birçok gelenek ve göreneğimizi uygulayarak yaşattığımız gibi şu anki yaşantımızdan kesitleri günümüz çocuklarına ve gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Sağ olsun gazilerimiz bizleri ziyaret ettiler ve yaşadıkları dönemdeki savaş anılarını bizlerle ve misafirlerimizle paylaştılar” dedi.

Gaziler Derneği Başkanı Hayati Durak ise gerçekleştirilen faaliyetin önemine değinerek, Belediye Başkanı Nihat Can ve müze çalışanlarına misafirperverlikleri için teşekkür etti.