Gelenekler bu müzede yaşatılıyor

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi tarafından hayata geçirilen 'Yaşayan Şehir Canlanıyor' projesi kapsamında çeyiz serme etkinliği düzenlendi.

Yüzyıllardır süregelen çeyiz geleneği, günümüzde bazı yörelerde hala gerçekleştirilse de pek çok yerde unutulmak üzere. Bilecik Yaşayan Şehir Müzesi bu kapsamda ziyaretçilerine bu geleneği aktarmak için çabalıyor. Oğlan tarafı kız evi tarafına çeyizlerini vererek, kız evi müzedeki gelin odası kısmına çeyizini serdi. Temsili kayınvalide olan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ın eşi Nesrin Can, gelinin sandığı üzerine oturan arkadaşına bahşiş vermeyi de unutmadı.

"Çeyiz sermesini müzemizin çeyiz serme odasında yaşatmaya çalıştık"

Yapılan etkinlik hakkında açıklama yapan Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi Sorumlusu Yurdanur Kırlı, etkinliği bugün başlattıklarını ve Cuma günü de kına gecesi yapacaklarını belirterek, "Geleneklerimizi Yaşatıyoruz' projesi kapsamında düzenlediğimiz ‘Yaşayan Müze Canlanıyor' etkinliklerimizden çeyiz sermeyi bugün başlattık. Yeni gelin Tuğçe hanım bugün çeyiz sermesini müzemizin çeyiz serme odasında yaşayacak. Az önce gördüğünüz gibi oğlan tarafı olarak biz de onlara oğlan tarafının vermesi gerektiği havlu, çember, patik, yorgan, döşek ve havluları verdik. Şimdi onlar kendi getirdikleri çeyizlerle birlikte bu odada çeyiz serme olayını yaşayacaklar” dedi.

“Müzeye gelen ziyaretçiler bu çeyiz serme olayını görsünler istedik”

Müzeye gelen ziyaretçilerin gelenekleri yaşamasını istediklerini belirten Kırlı, "Biz müzeye gelen ziyaretçilerin bu çeyiz serme olayını görmeyenler ya da yaşamayanlar görsün istedik. Hep birlikte burada çeyiz sermeyi yaşayacaklar. Biz de oğlan tarafı olarak onlara yemek ikram edeceğiz. Sandık harçlığını verdik onlara az önce. Ebru arkadaşını ancak ikna edebildik. Şu an hep birlikte çeyiz sermeyi yaşayacaklar" dedi.

Konuşmanın ardından oğlan evinin çeyiz seren kız evine yemek ikram etmesiyle etkinlik sona erdi.