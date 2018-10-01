Bilecik Merkez'e bağlı Kızıldamlar Köyü'nde "Geleneksel 5. Kestane Kabağı" festivali düzenlendi.

Kızıldamlar köyünde düzenlenen festivale, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Kızıldamlar Köyü Muhtarı Metin Gezen, belde ve ilçe belediye başkanları ve köy halkı katıldı. Kızıldamlar Köyü Muhtarlığı ve Kızıldamlar Köyü Kültür Derneği tarafından düzenlenen festivale, vatandaşların ilgisi de yoğun oldu.

"Üretmek, üretmek ve üretmek zorundayız"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, çok çalışkan, gayretli ve fedakar üreticilere sahip olduklarını belirterek, “Milli tarım politikamızın startını veren Cumhurbaşkanımızın belirttiği doğrultuda, üretmek, üretmek ve üretmek zorundayız. Tarıma anavatanlık etmiş bereketli bir coğrafya üstünde yaşıyoruz. Çok çalışkan, gayretli ve fedakar üreticilere sahibiz. Bizim kaynaklarımız bize yeter. İlimizde modern üretimi sağlamak ve üretimde istenilen noktaya ulaşmak için birlikte hareket etmemiz ve birlikte üretim ruhunu geliştirmemiz lazım. Tarım ve hayvancılıkta küçük aile işletmeciliği ile üretim söz konusu olamaz, modern bahçeler ve tesisler kurarak hep birlikte üretime destek vermeliyiz. Tarımda üretim tek başına yetmez onu pazarlamak da bir o kadar önemlidir. İlimizin önemli bir avantajı da üretilen tüm ürünlerin pazarlama imkânı bulduğumuz İstanbul, Bursa, Eskişehir gibi büyük illerin yanı başımızda olmasıdır” dedi.

“Eko turizme ilişkin bir örneğin de burada canlandırılması son derece önemli olur”

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın ise festivalde emeği geçenlere teşekkür etti. Örnek olacak faaliyetlerin festivalde gerçekleştirildiğini söyleyen Vali Büyükakın, “Köyümüzde güzel işler yapılıyor ki, insanlar katılıyor. Önemli olan bu etkinliklerde bir araya gelmek, bir hareketlilik getirmek ve heyecan yaşatmak. Bundan dolayı köyümüzü kutluyorum. Bu tür işletmelerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gerekir. İnşallah önümüzdeki dönemde Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün katkılarıyla işletmelerimizi ayağa kaldıracağız. Arazilerin küçük olmasından dolayı sıkıntılar yaşanıyor. Önümüzdeki süreçte bu sorun çözülecek. Arazilerin birleştirilmesi ve işletme yapısının daha rasyonel hale getirilmesi kaçınılmaz. Küçük arazilerde büyük bir verimlilik oluşturmak mümkün değil. Arazi birleştirme konusunda önemli bir mesafe alırız. Bin yıldır bu topraklar üzerinde tarım yapılıyor. Ama tarımın teknolojiyle yapıldığı yerlerde verimlilik artarken diğer yerlerde verimlilik artmıyor. Uygun teknolojiyi de kullanarak, kırsaldaki kalkınmayı inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz. Kırsal yerlerimiz, sadece bağ, bahçe ve tarla işleri değil aynı zamanda eko turizm içinde bir kalkınma noktası olacak. Kentte yaşayan insanlar hafta sonu buralara gelip, çiftlik yaşamını görecekler. Eko turizme ilişkin bir örneğin de burada canlandırılması son derece önemli olur” diye konuştu.

Çiftçilere sertifikaları verildi

Kızıldamlar Köyü Muhtarı Metin Gezen ve Kızıldamlar Köyü Kültür Derneği Başkanı Mustafa Gezen'in konuşmaların ardından "İyi Tarım Uygulaması" yapan çiftçilere sertifikaları verildi.