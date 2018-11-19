Geleneksel sabah namazı buluşmaları Çarşı Mahalle Gazozcu Camii'nde devam etti

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, ‘Sabah namazı buluşmaları' programı kapsamında Gazozcu Camii cemaati ile bir araya gelerek çorba ikramında bulundu.

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı tarafından 4 yıldır uygulanan ve yoğun ilgi gören ‘Sabah Namazı Buluşmaları' Çarşı Mahalle Gazozcu Camii'nde devam ederken programa Başkan Bakıcı, Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ve vatandaşlar katıldı. Hep birlikte sabah namazının eda edilmesinin ardından cami çıkışında da Bozüyük Belediyesi tarafından vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuldu. Bu vesile ile Çarşı Mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Bakıcı vatandaşlarla bir süre sohbet ederek onların istek ve taleplerini dinledi. Sabah namazı buluşmalarının vatandaşlarla görüşüp istişarelerde bulunmak için güzel bir vesile olduğunu vurgulayan Başkan Bakıcı “vatandaşlarımızın fikirleri, istek ve talepleri bizim için çok kıymetli. Rabbim hepimizin ibadetlerini kabul buyursun” dedi.