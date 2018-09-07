Geleneksel sokak oyunları çocuklarla Yenidoğan Mahallesi’nde buluştu

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın çocukların yaz tatilinin son günlerini en iyi şekilde değerlendirebilmeleri amacı ile onlara sürpriz bir etkinlik olarak düzenlenen çocuk oyunları şenliği yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bu yıl ilki düzenlenen şenlikte çocuklar unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını öğrenip oynayarak doyasıya eğleniyor. Kültürümüzün unutulmaması adına güzel bir etkinlik olan sokak oyunları şenliği, dün 17.30 ile 20.00 saatleri arasında Yenidoğan Mahallesi Metristepe İlkokulu bahçesinde devam etti. Günümüz çocuklarının geleneksel sokak oyunları ile tanışma fırsatı bulduğu ve gönüllerince eğlendikleri şenlik; 7 Eylül Cuma günü Yediler Mahallesi’nde Zafer İlkokulu bahçesinde, 8 Eylül Cumartesi günü Yeni Mahalle’de Saffet Şeker İlkokulu bahçesinde, 9 Eylül Pazar günü 4 Eylül Mahallesi’nde Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu bahçesinde, 10 Eylül Pazartesi günü Çarşı Mahalle ve Kasımpaşa Mahallesi’nde Cumhuriyet Meydanı’nda devam ederken 11 Eylül Salı günü Dodurga’da yapılacak şenlik ile sona erecek.