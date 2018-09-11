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Geleneksel sokak oyunları renkli görüntülere sahne oldu

Bozüyük Cumhuriyet Meydanı’nda Çarşı Mahalle ve Kasımpaşa Mahallesi minikleri için düzenlenen çocuk oyunları şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Bozüyük Cumhuriyet Meydanı'nda Çarşı Mahalle ve Kasımpaşa Mahallesi minikleri için düzenlenen çocuk oyunları şenliği renkli görüntülere sahne oldu.


Bozüyük Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen “Sokakta Şenlik Var” adlı sokak oyunları şenliği miniklerin coşkulu katılımları ile devam ediyor. Çocukların yaz tatilinin son günlerini en iyi şekilde değerlendirebilmeleri amacıyla düzenlenen çocuk oyunları şenliğinde oyun alanını dolduran minikler unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını öğrenip oynayarak doyasıya eğleniyor. Çocukların çok sevdiği, ailelerin de beğenisini kazanan etkinlik 17.30 ile 20.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 10 gündür devam etkinlik Dodurga'da yapılacak şenlik ile sona erecek.

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