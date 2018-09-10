Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği çocuklarla buluştu

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın çocukların yaz tatilinin son günlerini en iyi şekilde değerlendirebilmeleri amacı ile onlara sürpriz bir etkinlik olarak düzenlenen çocuk oyunları şenliği yoğun ilgi görüyor. Oyun alanını dolduran minikler unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını öğrenip oynayarak doyasıya eğleniyor. Kültürün unutulmaması adına gerçekleştirilen ve vatandaşların da beğenisini kazanan sokak oyunları şenliği 17.30 ile 20.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Cuma günü Yediler Mahallesi'nde Zafer İlkokulu bahçesinde, cumartesi günü Yeni Mahalle'de Saffet Şeker İlkokulu bahçesinde ve pazar günü 4 Eylül Mahallesi'nde Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu bahçesinde devam eden şenlikte çocuklar çeşitli oyunlar oynayarak, birbirinden eğlenceli gösteriler izleyerek unutulmaz anlar yaşadılar. Şenlik; 10 Eylül Pazartesi günü Çarşı Mahalle ve Kasımpaşa Mahallesi'nde Cumhuriyet Meydanı'nda kurulacak oyun alanında devam ederken 11 Eylül Salı günü Dodurga'da yapılacak şenlik ile sona erecek.