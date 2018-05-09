Genç yazar Bilal Sami Gökdemir Bozüyüklü hayranları ile buluştu

Bozüyük Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşi programında yazar Bilal Sami Gökdemir Bozüyüklü hayranları ile bir araya geldi. Gençlerle Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde bir araya gelen Gökdemir “Okuma alışkanlığı, her şeyden önce toplu yaşamanın ve toplumsal huzurun güvencesidir” dedi.

Bilim adamlarının televizyonun zararlarını gidermek için üç şey önerdiğini ve bunların bulmaca çözmek, kitap okumak ve matematik ile meşgul olmak olduğunu dile getiren Gökdemir, televizyonun insanları yönlendirdiğini, insanlar yerine karar verdiğini ve beynin sol lobunu atıl bıraktığını vurguladı. Konuşmasının devamında “Bilim adamları araştırma yaptıklarında 1 saat televizyon seyretmenin beyne verdiği zararı 7 saat bulmaca çözerek kapatabildiklerini söylüyorlar. Televizyon neden insan beynine zarar veriyor? Çünkü beyin iki lobdan oluşmakta; sağ lob ve sol lob olmak üzere. Beynin sağ lobu; okuma, tahlil etmenin yanında analiz etme görevini yürütmektedir. Sol lobu ise resimlendirme, şekillendirme ve hareketlendirme görevini yapmaktadır. Biz televizyon izlediğimiz esnada beynin sol tarafını aslında televizyona kiraya veriyoruz. O esnada beynin sol tarafı çalışma ihtiyacı hissetmiyor ve çalışmaya, çalışmaya bir zaman sonra kabiliyetini de kaybediyor, bunun neticesinde de dikkat, hafıza, zekâda gerilik baş gösteriyor. Onun içinde mümkün olduğunca televizyonla aramıza mesafe konulması şarttır” diyen Gökdemir programı düzenleyen Bozüyük Belediyesi’ne ve özellikle Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya teşekkür etti.

Söyleşinin sonunda sahneye gelen Bozüyük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Esat Zencir, yazar Bilal Sami Gökdemir’e kendilerini Bozüyük’te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek programa katılımı nedeni ile teşekkür etti ve plaket takdiminde bulundu. Program bitiminde özellikle gençlerin çok sevdiği ve yakından takip ettiği sevilen genç yazar Bilal Sami Gökdemir kitaplarını imzaladı.