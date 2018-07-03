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03 Temmuz 2018 16:24

Genç yazardan dBaşkan Bakıcı’ya imzalı kitap

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı her salı düzenlediği kurum görüşmeleri gününde ziyaretçilerini ağırladı.

Genç yazardan dBaşkan Bakıcı’ya imzalı kitap

03 Temmuz 2018 16:24


Bozüyük Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ve ilçedeki okullarda görevli eğitimciler Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya eğitime verdiği destek ve okullara kazandırdığı sentetik sahalar, kütüphaneler ve çeşitli destekler için teşekkür etti. Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyaretin sonunda Bozüyük Yavuz Sultan Selim Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Beyzanur Aydın “Yeraltından Yeryüzüne Tehlikeli Görev” aldı kitabının yayınlanması noktasında verdiği destekler için Başkan Bakıcı’ya teşekkür ederek, imzalı kitabını hediye etti.


Kurum görüşmelerinde Başkan Bakıcı, Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen konuklarının yanı sıra Bozüyük Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Tuğrul Zeytin ve Hastane Müdürü Abdurrahman Ozan’ı ağırladı. Bozüyük Devlet Hastanesine vermiş olduğu desteklerden ve hizmetlerden dolayı Başkan Bakıcı’ya teşekkür eden konuklar beraberinde getirdikleri hediyeyi takdim ettiler. Kurum ve kuruluşlar ile görüşmelerin ve istişarelerin devam edeceğini belirten Başkan Bakıcı, her zaman en iyi ve en güzele layık olan Bozüyük ve Bozüyüklü vatandaşlar için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.




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