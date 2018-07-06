Gençler kick boksta da eğitilecek

Amatör spora büyük önem veren 1308 Osmaneli Belediye Spor Kulübü, her geçen gün branşlarına yenisini ekliyor. Osmaneli’de amatör spor alanında başarılı çalışmalara imza atan ve şampiyon gençler yetiştiren kulüpte, kick boks alanında da isteyenlere eğitimler verilecek. Belediye Başkanı Münür Şahin konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Almanya’dan iki yıl önce Bilecik’e gelen kick boks eğitmeni Enes Tetik, milli takıma sporcular yetiştirmek ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla Bilecik’te kurduğu salonda, sporcular yetiştiriyor. Osmaneli’de 1308 Osmaneli Belediye Spor bünyesinde Kick Boks şubesinde Enes Tetik faaliyetlerini sürdürecek. Bu atılımın Osmaneli’de gençlerimiz ve çocuklarımız için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kayıtların Osmaneli Belediyesinde yapılabileceği kaydedildi.