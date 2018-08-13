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13 Ağustos 2018 10:18

Gençlik turnuvalarında birinciler belli oldu

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen gençlik turnuvalarında sokak basketbolu ve plaj voleybolunda birinci olan takımlar belli oldu.

Gençlik turnuvalarında birinciler belli oldu

13 Ağustos 2018 10:18


4 Eylül Mahallesi spor sahalarında düzenlenen gençlik turnuvaları, sokak basketbolunda ve plaj voleybolunda hafta sonu oynanan maçlar sonucunda birinciler belli oldu. Kıyasıya mücadelelere sahne olan maçlar, hafta sonunda da tüm hızıyla devam etti. Kadınlar Plaj Voleybolu, Erkekler Plaj Voleybolu ve Erkekler Sokak Basketbolu kategorilerinde takımların mücadele ettiği turnuvalarda elemeler sonunda Plaj Voleybolu Erkeklerde ’Who İs Next’, Plaj Voleybolu Kadınlarda ’Dardanos’ ve Sokak Basketbolu Erkeklerde ’Işıkları Söndürmeyin’ takımları rakiplerini eleyerek turnuvada birinci oldu.


Gençlik Turnuvaları bu hafta oynanacak plaj futbolu maçlarıyla devam ederken, plaj voleybolu ve sokak basketbolu birincileriyle birlikte dereceye giren takımların ödülleri Cuma günü düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.




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