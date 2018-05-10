Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından Bilecik’e 4 milyon lira ödenek

Konu hakkında açıklama yapan Bilecik İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Necmettin Yoldaş, "Bakanlığımızca, 142 proje tutarı olarak 4 milyon 260 bin TL ödenek tahsis edilmiş olup, 78 adet büyükbaş, 30 adet küçükbaş, 3 adet ipek böceği yetiştiriciliği, 31 adet diğer projelerin uygulamaları gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda AK Parti Bilecik Milletvekilimiz sayın Halil Eldemir’e desteklerinden dolayı kurumumuz ve Bilecikli üreticilerimiz adına teşekkür ederim" dedi.

Öte yandan İl Müdürü Yoldaş ve beraberindekiler bu ödenek sonrası Bilecik Vali Yardımcısı Halil İbrahim Acır’ı makamında ziyaret ettileri.