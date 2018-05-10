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10 Mayıs 2018 15:05

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından Bilecik’e 4 milyon lira ödenek

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Genç Çiftçi Projeleri kapsamında Bilecik’e 2018 yılında yapılan 296 müracaat arasında 142 proje onaylayarak, 4 milyon 260 bin TL ödenek tahsis etti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından Bilecik’e 4 milyon lira ödenek

10 Mayıs 2018 15:05


Konu hakkında açıklama yapan Bilecik İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Necmettin Yoldaş, "Bakanlığımızca, 142 proje tutarı olarak 4 milyon 260 bin TL ödenek tahsis edilmiş olup, 78 adet büyükbaş, 30 adet küçükbaş, 3 adet ipek böceği yetiştiriciliği, 31 adet diğer projelerin uygulamaları gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda AK Parti Bilecik Milletvekilimiz sayın Halil Eldemir’e desteklerinden dolayı kurumumuz ve Bilecikli üreticilerimiz adına teşekkür ederim" dedi.


Öte yandan İl Müdürü Yoldaş ve beraberindekiler bu ödenek sonrası Bilecik Vali Yardımcısı Halil İbrahim Acır’ı makamında ziyaret ettileri.




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