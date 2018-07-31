Göl Flanöz Kadın Girişimi Kooperatifi’nden teşekkür ziyareti

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Necmettin Yoldaş, konuklarına teşekkür etti. Ardından kısa bir açıklamada bulunan Yoldaş, “Daha önce protokol kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kullanım hakkı tarafımıza devredilen Kurşunlu ve Aktaş köylerindeki eski okul binalarının çiftçi eğitimi ve yöresel ürünlerinin pazarlanmasında yararlanılması için kooperatifin kullanımına tahsis etmiştik, sizlerin ufkunu açmak ve her zaman yanınızda, desteklediğimizi göstermek adına Karatepe’ye teknik geziler düzenledik. Şimdi de Pazaryeri ilçemizde gerçekleştirilen sözleşmeli üretim modeli kapsamında Ogliv firması ile yapmış olduğumuz sözleşme neticesinde firmanın değerli yöneticisi Ferhan Geylan’ın destekleri sonucu müzayededen elde edilen gelirden bir kısmının Kurşunlu köyümüzde yapılacak olan seraların kurulum maliyetlerine aktaracağız. Böylece büyük bir potansiyeli olan kadın iş gücünün özellikle eril iş olarak adlandırılan iş alanlarına katılımı anlamında önemli bir farkındalık oluşturmak için çalışıyoruz. İl Müdürlüğümüz olarak her zaman yanınızda ve destekçiniz olmaya devam edeceğiz” dedi.

Göl Flanöz Gölpazarı ve Çevresi Kadın Girişimi Kooperatifi Başkanı Rahime Yıldırım ürettikleri yöresel ürünlerden İl Müdürü Yoldaş’a takdim ederken, kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.