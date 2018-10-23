Gölpa Gençlik'ten Bakan Dönmez'e pankartlı stat mesajı

Amatör Lig'de mücadele eden Gölpazarıspor taraftarları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den stadyumlarının yenilenme isteğini pankartla dile getirdi.

Amatör Lig'de mücadele eden Gölpazarıspor ligin 4. hafta müsabakasında Gölpazarı İlçe Stadı'nda Bozüyük temsilcisi İçköyspor ile karşı karşıya geldi. Maç öncesi Gölpazarıspor taraftar grubu olan Gölpa Gençlik üyeleri, tribünlerde bir pankart astılar. Pankarta aslen Gölpazarı olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e ithafen, "Sayın Bakanım tarlada değil sahada oynamak istiyoruz. Gereğini arz ederiz. Gölpa Gençlik" ifadelerine yer verdi.

Çimlerin yerini yavaş yavaş toprak zeminin aldığı stat, bakımsızlık dolayısıyla sık sık eleştirilere maruz kalıyor. Öte yandan 7 ilçesi bulunan Bilecik'te tek toprak sahanın Gölpazarı'nda bulunduğu belirtildi.