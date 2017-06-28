Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 13:42

Gölpazarı Kaymakamı Duman’dan esnaf ziyareti

Bilecik’in Gölpazarı İlçe Kaymakamı Kadir Duman, bayramdan sonraki ilk iş gününde ilçe esnafını gezerek, geçmiş bayramlarını kutladı.

Gölpazarı Kaymakamı Duman’dan esnaf ziyareti

28 Haziran 2017 13:42


Gölpazarı’nda resmi bayramlaşma ilk gün Öğretmenevi salonunda yapılırken, törene Gölpazarı İlçe Kaymakamı Kadir Duman, Gölpazarı Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Mehmet Dinç, İlçe Emniyet Amiri Öner Sevük, il ve belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Gölpazarı İlçe Kaymakamı Kadir Duman, bayramlarda dargınlık, küskünlük olmadığı belirterek, “Bayramlar, gariplerin fakirlerin hatırlandığı bir dündür. Ramazan Bayramının Gölpazarı için ülkemiz için mübarek olsun” dedi.


Konuşmanın ardından davetlilere tatlı, şeker, çay ve kolonya ikram edildi.


Gölpazarı İlçe Kaymakamı Kadir Duman bayramdan sonraki ilk iş gününde de nöbet tutan polis memurları ile bayramlaşarak hepsine kolaylıklar diledi. Oradan İlçe Hastanesine gelerek acil serviste çalışan personel ile bayramlaşan Duman, yetkililerden hastane hakkında bilgi, aldı. Gölpazarı İlçe Kaymakamı Kadir Duman son olarak ilçe esnafını geçmiş bayramlarını kutladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
BİLECİK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 4 ŞEVVÂL 1438
  • 28 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:09
  • Güneş :05:26
  • Öğle :13:14
  • İkindi :17:13
  • Akşam :20:41
  • Yatsı :22:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!