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06 Ocak 2017 14:10

Gölpazarı Kaymakamı Kadir Duman görevine başladı

Gölpazarı Kaymakamı Kadir Duman görevine başladı

06 Ocak 2017 14:10

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde atanan Kaymakam Kadir Duman görevine başladı.
Çanakkale’nin Yenice ilçesindeki Kaymakam Vekilliği görevinden Bilecik’in Gölpazarı ilçesine kaymakam olarak atanan Kadir Duman göreve başladı. Duman, 1984 yılında Konya’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Akşehir’de tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden 2007 yılında iyi dereceyle mezun oldu. Mart 2009-Haziran 2010 tarihleri arasında Maliye Bakanlığında Vergi Denetmen Yardımcılığı, Haziran 2010-Haziran 2013 tarihleri arasında da Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığında Devlet Personel Uzman Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2013 yılında kaymakamlık mesleğine intisap etti. Üç buçuk yıllık kaymakam adaylığı eğitimi süresince sırasıyla Karaman’da stajını tamamladıktan sonra, Düzce’de Mülkiye Müfettişi refakatinde teftiş stajını, Tekirdağ’ın Saray ve Çerkezköy ilçelerinde Kaymakam Refikliği stajını, Ankara’da Yabancı Dil Kursunu bitirdi. Çanakkale’nin Yenice ilçesinde Kaymakam Vekilliği görevinde bulundu. Ardından 2016 yılında İngiltere’nin Portsmouth Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi alanında “İngiltere ve Türkiye’de Halk Katılımı Kavramının Karşılaştırmalı Analizi” üzerine yüksek lisansını yaptı. Duman evli ve 1 çocuk babası.



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