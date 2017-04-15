Gölpazarı’nda avcı eğitim kursu açıldı

Eğitimle, av ve yaban hayatı kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması adına sürdürülebilir yaban hayatının devamı için bilinçli avcılar yetiştirmek amaçlandığı belirtildi. Açılan 32 saatlik eğitim programından sonra başarılı olan avcılara avcılık kurs sertifikaları takdim edilecek. Yapılan açıklamada, "Avcılık sertifika eğitim programı eğitim içerikleri atıcılık yeteneklerinden ziyade, doğal yaşama saygı duymayı ve doğal hayatın kendi kendini yenileyebilmesi, bilinçsiz avcılığın önüne geçilmesi, güvenlik önlemleri, sürdürülebilir yaban hayatının korunması ve desteklenmesi, soyu tükenmekte olan canlı türlerinin tanınması için hayvanların genel özelliklerinin ve türlerinin tespit ve tanımlarını içeren eğitim modüllerinden oluşmaktadır. Avcı eğitiminin ülke ekonomisi açısından öneminin yanı sıra avcı eğitiminin gereğine ve çevre bilimi açısından önemini kavramalarını, avcılığın özünü kavramanın gereğine inanmalarını, yurdumuzdaki avcıların sorunlarını araştırarak çözüm önerileri geliştirmelerini, avlanmada kendini ve doğayı korumaya yönelik bilgileri edinmenin önemine inanmalarını amaçlamaktadır” denildi.