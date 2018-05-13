Gölpazarı’nda bıçaklı saldırı: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Gölpazarı’nda 30 yıldır bakkal olan Selahattin Dut (54), sabah saatlerinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Dışarıdan gelen gürültüye uyanan komşular, Selahattin Dut’u yerde kanlar içinde buldular. 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği ağır yaralı, Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, daha önce Dut ile aralarında husumet bulunan Hasan K. gözaltına alınırken, şüpheli şahsın ilçe emniyet müdürlüğündeki sorgusu devam ediyor.