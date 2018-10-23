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Gölpazarı'nda “Bu Yolda Hep Birlikteyiz” kampanyası

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması, seyir halindeyken cep telefonu kullanımının azaltılması ve aşırı hız sebebi ile yapılan trafik kazalarının azaltılmasına yönelik, trafik polisleri ile ortaokul öğrencileri bir uygulama gerçekleştirdi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması, seyir halindeyken cep telefonu kullanımının azaltılması ve aşırı hız sebebi ile yapılan trafik kazalarının azaltılmasına yönelik, trafik polisleri ile ortaokul öğrencileri bir uygulama gerçekleştirdi.


İçişleri Bakanlığı tarafından organize edilen “100 günlük eylem planı” kapsamında emniyet birimleri tarafından yürütülen “Bu yolda hep birlikteyiz” projesinde, emniyet kemeri kullanımı, şerit ihlali yapmama ve cep telefonu kullanmama gibi kendi sağlığımız için önemli olan konularda farkındalık oluşturmak için, ortaokul çocukları ile birlikte anlamlı bir faaliyet gerçekleştirildi. Minik polisler araçlara ‘sticker' yapıştırarak sürücüleri trafik kurallarına uymaları için uyarılarda bulundu.


Bu esnada yolculuk yapan şahıslar, bu projeden çok memnun olduklarını dile getirdiler.

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