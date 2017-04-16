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16 Nisan 2017 17:20

Gölpazarı’nda bürokratar ve siyasi parti temsilcileri de çeşitli sandıklarda oylarını kullandı

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde referanduma katılım yüksek olurken, bürokratar ve siyasi parti temsilcileri de çeşitli sandıklarda oylarını kullandı.

Gölpazarı’nda bürokratar ve siyasi parti temsilcileri de çeşitli sandıklarda oylarını kullandı

16 Nisan 2017 17:20


Gölpazarı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini öngören anayasa değişikliği için İlçe Kaymakamı Kadir Duman Gazimihal İlköğretim Okulunda 1005 nolu sandıkta, Ak Parti İlçe Başkanı Av. Semih Yavuz oyunu Reşadiye Mahallesi Osmangazi Camisinde 1014 nolu sandıkta, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Erkan Erdem Gazimihal İlköğretim Okulunda 1008 nolu sandıkta oyunu kullandı. AK Parti Bilecik İl Genel Meclis Üyesi Ali Şenel Gazimihal İlköğretim Okulunda 1007 nolu sandıkta, Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik İl Genel Meclis Üyesi Tugay Yılmaz ise; oyunu Reşadiye Mahallesi Osmangazi Camisinde 1014 nolu sandıkta kullandılar.




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