Gölpazarı’nda motosiklet kazası; 2 yaralı

Alınan bilgilere göre; Bilecik Gölpazarı ilçesinden Yenipazar ilçesine doğru seyir halinde bulunan 11 AE 922 plakalı motosiklet, sürücüsü Sezgin Eker (18)’in yolun toprak olması sebebiyle araç hakimiyeti kaybetmesi sonucu kayarak devrildi. Devrilen motosikletle sürücü Eker ve arkasında yolcu olarak oturan Ali Aygüneş (26) çeşitli yerlerinden yaralandılar. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince Gölpazarı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındılar.

Yaralılar 6 saatlik gözlem sonrası hastaneden taburcu edildi.