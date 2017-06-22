Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 13:47

Gölpazarı’nda motosiklet kazası; 2 yaralı

Bilecik’te meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

Gölpazarı’nda motosiklet kazası; 2 yaralı

22 Haziran 2017 13:47


Alınan bilgilere göre; Bilecik Gölpazarı ilçesinden Yenipazar ilçesine doğru seyir halinde bulunan 11 AE 922 plakalı motosiklet, sürücüsü Sezgin Eker (18)’in yolun toprak olması sebebiyle araç hakimiyeti kaybetmesi sonucu kayarak devrildi. Devrilen motosikletle sürücü Eker ve arkasında yolcu olarak oturan Ali Aygüneş (26) çeşitli yerlerinden yaralandılar. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince Gölpazarı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındılar.


Yaralılar 6 saatlik gözlem sonrası hastaneden taburcu edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
BİLECİK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:07
  • Güneş :05:24
  • Öğle :13:13
  • İkindi :17:12
  • Akşam :20:41
  • Yatsı :22:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!