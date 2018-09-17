Gölpazarı'ndaki futbol sahasının çimleri bakımsızlıktan toprağa dönüşmüş

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bulunan İlçe Stadyumu bakımsızlık dolayısıyla neredeyse kullanılamaz hale geldi.

Bilecik 1. Amatör Lig 2018-2019 futbol sezonu öncesinde Gölpazarı Belediyespor'un maçlarını oynadığı Gölpazarı İlçe Stadı'nın çirkin görüntüsü düşündürüyor. İlçe stadı, tahrip ve bakımsızlık sonrasında oluşan kötü görüntüsü nedeniyle vatandaşlar ve oyuncular tarafından eleştiri yağmuruna tutuluyor. Tribün ve yedek kulübelerinin kullanılamaz halde olduğu statta futbolcular antrenman bile yapmak istemiyor. Çevresindeki tellerin parçalandığı sahanın zemini de adeta patates tarlasını andırıyor. Çimlerin yerini yavaş yavaş toprak zeminin aldığı gözlenirken, bakımsız bırakılan stat tepkilere neden oluyor. Yaz boyunca tadilatta olan stadın yeni sezondaki müsabakalara yetişip yetişmeyeceği de merak konusu olarak gündemini koruyor.

Hemşehrilerinden Bakan Dönmez'e rica

Gölpazarı doğumlu olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in anne ve babası da bu ilçenin nüfusuna kayıtlı olduğunu belirten sporseverler, Bakan Dönmez'den destek isteyerek, "Uzun zamandır ilçe stadımız ne yazıkki bu halde. Herhangi bir gelişme yok. Günden güne yok oluyor diyebiliriz. Bakanımızdan ricamız bu stadın bir an önce elden geçirilmesi gereken adımların atılması" ifadelerini kullandı.