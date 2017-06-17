Gönül sofrası Yediler Mahallesi’nde kuruldu

Yediler Mahallesi sakinleri iftar programında bir araya gelerek hep birlikte oruç açmanın hazzını yaşadı.

Yediler Mahallesi İftar programı Zafer İlkokulu’nun bahçesinde gerçekleştirildi. İftar yemeğine Garnizon Komutanı Binbaşı Alper Koç, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve eşi Emine Bakıcı, Belediye Meclis üyeleri, Yediler Mahalle Muhtarı Naci İnci, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin ve mahalle sakinleri katıldı. Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği tarafından seslendirilen birbirinden güzel ilahiler ile başlayan program ney dinletisi ile devam etti. İftar öncesi programı ile Ramazanın maneviyatını gönüllerinde hisseden mahalle sakinleri iftar saatine kadar semazen gösterilerini izledi. İftar öncesinde eşi ile birlikte bütün masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla görüşen Başkan Bakıcı misafirlerine ‘hoş geldiniz’ dedi. Eşi ile birlikte vatandaşlara yemek dağıtan Başkan Bakıcı, bir kez daha mütevazı kişiliği ile vatandaşların takdirini kazandı. Yediler Parkı’na adı verilen Şehit Mahmut Ekinay’ın anne ve babasının iftar yemeklerini de bizzat kendi elleri ile ikram eden Başkan Bakıcı şehit ailesine “afiyet olsun, rabbim oruçlarınızı kabul etsin” dedi. Kur’an-ı Kerim Tilaveti’nin ardından ezanın okunması ile hep birlikte oruçlar açılarak dualar edildi. Yemeğin ardından mahalle sakinlerine hitaben bir konuşma yapan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, mübarek ramazan ayının birlik, beraberlik ve bereket ayı olduğunu belirterek, “tabi ki Ramazan bereketi ile geliyor. Bu akşam Rabbim bu sofraya misafir olmayı nasip etti. Bu sofralarda hep birlikte Ramazanın maneviyatını yaşıyoruz” dedi. Konuşmasının devamında yapılması planlanan projelerin bir bir hayata geçirildiğini belirten Başkan Bakıcı ilçenin en büyük mahalle konağının Yediler Mahallesi’ne yapıldığını, hemen karşısına 3 bin 600 metrekarelik bir alan üzerine yapılan Şehit Mahmut Ekinay Parkı’nın da hizmete sunulduğunu söyledi. Konuşmasının sonunda mahalle sakinlerinin önümüzdeki hafta idrak edilecek olan Kadir Gecesini ve bayramlarını kutlayan Başkan Bakıcı “inşallah diğer ramazanlarda da bu gönül sofralarımızda buluşmak üzere, Allah’a emanet olun” dedi. Başkan Bakıcı konuşmasının ardından çocuklara pamuk şeker dağıttı. İftar programının ardından yoğun bir katılımla açılışı yapılan Şehit Mahmut Ekinay Parkı’na geçen Başkan Bakıcı ve beraberindekiler burada parkı gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Belediye tarafından ücretsiz çay servisi yapılan gecede park mahalle sakinleri ile dolup taştı. İçerisinde fitness alanı, koşu parkuru, doğal gölet, şelale, yürüyüş yolları, dekoratif ahşap köprüler ve seyir alanları ile çocuk oyun alanının bulunduğu parkta ayrıca ilçemizde ilk defa uygulanan zemin fıskiyeli kuru havuz sistemi yer alıyor. Çocukların özellikle zemin fıskiyeli kuru havuz sistemine yoğun ilgi gösterdiği parkta çocuklar yerden fışkıran suların altında ıslanarak gece boyunca gönüllerince eğlendi. Ayrıca burada yapılan ışıklı müzikli fıskiye gösterisi, izleyen herkese neşeli dakikalar yaşatırken gecenin unutulmaz anlarından oldu.

Mahalle İftarları Yediler Mahallesi’nde yapılan iftar programının ardından Yeni Mahalle Şeyh Şamil Parkı yanında yapılacak iftar programı ile devam edecek.