Gönül sofrası Yeni Mahalle’de kuruldu

İftar programında konuşan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, son 4 yıllık süreçte genel ve yerel iktidar birlikteliğinin Bozüyük’e en iyi şekilde yansıdığını belirterek birlikte daha güçlü olduklarını söyledi.

Yeni Mahalle Abdullah Sokak’ta yapılan iftar programına Bilecik AK Parti Milletvekili Halil Eldemir ve eşi Funda Eldemir, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve eşi Emine Bakıcı ile birlikte mahalle sakinlerinin katıldığı iftar programı yoğun ilgi gördü. Besmele İlahi gurubu tarafından seslendirilen birbirinden güzel ilahiler ile başlayan program dini sohbet ile devam etti.

Yemeğin ardından mahalle sakinlerine hitaben bir konuşma yapan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı “Bizler göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Bozüyük halkının en iyi hizmeti alabilmesi amacı ile her alanda hizmet vermeye çalışıyoruz. Göreve geldiğimde şunu söylemiştim ‘Yerel ile genel birleştiği zaman nelerin başarılabileceğini vatandaşımız görecek’ demiştim. Bu noktada milletvekilimizin desteğiyle birçok projeyi hayata geçirmiş bulunmaktayız. Daha önceki kapalı pazarımız 2015 yılında yoğun kar yağışı nedeniyle çökmüş ve kullanılamaz hale gelmişti. 2008 yılında yapılan kapalı pazar yeri 8,5 milyona mal olmuş, 2018 yılında tamamladığımız yeni kapalı pazar yerimiz 11 milyona mal oldu ve 2500 metre kare daha büyük bir alana sahip. Bu projeyi yaparken hiçbir kredi çekmeden yapmanın gayreti içerisindeydik ve sıkıştığımız anda milletvekilimizin kapısını çaldık. İşte o zaman hükümetimizin en büyük desteklerinden bir tanesini vekilimizin sayesinde kazandık. Kendileri 4 milyon, eski paraya göre 4 trilyon TL hibeyi bugünkü kapalı pazarın kullanımı için bizlere armağan etmiştir” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Milletvekili Eldemir ve Başkan Bakıcı iftar alanında bulunan tüm çocuklara şeker ikram etti. Programın devamında ise Başkan Bakıcı eşi Emine Bakıcı ile birlikte çat kapı ev ziyaretlerine devam etti. İlk olarak Vişne Evleri Site Sakinleri ile bir araya gelen Başkan Bakıcı ardından Yeni Mahalle Bağlar Yolu Sokak’ta ikamet eden Güler ve Muharrem çiftinin evine ve Nurettin Sayar Caddesi’nde ikamet eden Emine ve Çetin çiftinin evlerine misafir oldu. Ziyaretlerinde hane halkı ile sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştiren Başkan Bakıcı, belediye çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Ev ziyaretlerinde çocukları da sevindirmeyi ihmal etmeyen Başkan Bakıcı gittiği evlerde kendisini karşılayan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.