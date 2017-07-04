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04 Temmuz 2017 11:55

Gözaltına alınan 5 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Bilecik’te Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1’i bayan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan 5 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

04 Temmuz 2017 11:55


Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Müftülüğü bünyesinde çalıştıkları sırada FETÖ/PYD soruşturması kapsamında daha önceden açığa alınan 5 kişi, geçtiğimiz günlerde Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 5 kişi Bilecik Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü. Şüphelilerin burada 4 günlük sorgusunun ardından bugün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bağlı ekiplerce Bilecik Adliye Sarayın getirildi.




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