Gözaltına alınan 5 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Müftülüğü bünyesinde çalıştıkları sırada FETÖ/PYD soruşturması kapsamında daha önceden açığa alınan 5 kişi, geçtiğimiz günlerde Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 5 kişi Bilecik Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü. Şüphelilerin burada 4 günlük sorgusunun ardından bugün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bağlı ekiplerce Bilecik Adliye Sarayın getirildi.