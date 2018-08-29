“Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye” sloganıyla yola çıktılar

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bilecik İl Müdürlüğü tarafından Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde ev hanımlarına yönelik ’Finansal Okuryazarlık ve Kadınları Ekonomik Güçlenmesi Semineri’ düzenlendi. Programa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Ekonomik Statü Daire Başkanı Güler Özdoğan, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ın eşi Figen Büyükakın, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı’nın eşi Fatma Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can’ın eşi Nesrin Can, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü İbrahim Taş ve çok sayıda ev kadını katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan seminer ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Ekonomik Statü Daire Başkanı Güler Özdoğan açılış konuşması ile devam etti. Bilecik’te 11’incisini düzenledikleri ’Finansal Okuryazarlık ve Kadınları Ekonomik Güçlenmesi’ semineri hakkında ev hanımlarına bilgi veren Özdoğan, "Dünyada ve ülkemizde ekonomik ve toplumsal yaşamın her alanında önemli değişmeler ve gelişmeler yaşanmaktadır. Bu anlamda dünyadaki uygulamalar bize şunun göstermektedir. Sosyal kalkışmanın gerçekleşmesi ancak kadınların ekonomik ve sosyal kalkınmaya aktif olarak katılmalarını sağlamak olacaktır. Bu amaçla kadınımız toplumsal konumda güçlendirilmesi kadınlara karşı ayrımcılığın ve şiddetin ortadan kaldırılması olarak bildirilmiştir” dedi.

“Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye”

Özdoğan bu semineri "Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü Türkiye" sloganıyla verdiklerini söyleyerek, “Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, özel sektör, kamu kurumları işbirliği içerisindeyiz. Son yıllarda yeni ve karmaşık finansal ürünlerin hayatımıza girmesi finansal okuryazarlık ve eğitim konuları giderek daha önemli yerlere getirmektedir. Ülke olarak şunun da farkındayız. Toplumsal okuryazarlık arttıkça sermaye birikimi de artmaktadır. Öte yandan birey hatalı finansal kararları boşanma, ve suç oranında artış gibi göstergelere de yansımaktadır. Artık tüm dünyada ve ülkemizde şunun farkındayız. Kalkınma için insan kaynağının tam anlamıyla faydalanması gerekmektedir. Kadınlarımızın daha güçlü bireyler olması amacıyla azimle, sabırla çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtiyorum” ifadelerini kullandı.

"Kadınlarımız güçlenirse ülkemiz güçlenir"

Özdoğan’ın konuşmalarının ardından konuşma yapan Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ın eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın ise, “Ülkeler arasındaki gelişmişlikler farkı yani bazı ülkelerin çok gelişmiş, bazı ülkelerin az gelmiş olması uzun zamandır çalışılan konulardan bir tanesidir. Ülkeler arasındaki bu gelişmişlik farkını doğuran iki temel unsur vardır. Bunlardan bir tanesi kurumsal yapı diğeri de beşeri saymandır. Kurumsal yapı ve düzenlemelere sahip olan daha özgürlükçü düzenlemelere sahip olan ülkelerin diğerlerine göre daha fazla gelişmiş olduğu kuşkusuz hepimizin bildiği bir gerçek. Kadınlarımızın her alanda eğitimi ülkemizin açısından çok büyük bir önem taşımaktadır. Kadınlarımız güçlenirse aileler güçlenir aileler güçlenirse ülkemiz güçlenir. Yapılan araştırmalara göre finansal bilgilere göre erişimleri kadınlarımız erkeklerin çok daha gerisinde kalmakta. Gelişmiş ülkelerde bile bu böyle” şeklinde konuştu.

“Kadınlarımız, erkeklerin gerisinde kalıyor”

Büyükakın sözlerinde kadınların erkeklerin gerisinde kaldığını belirterek, “Kadınlarımız, erkeklerin gerisinde kalıyor. Bu nedenle hepimizin bildiği bir gerçek var. Kadınlarımız ev ekonomisini idare ederken erkeklere göre daha fazla finansal okuryazarlığa ihtiyaç duymakta. Hepimiz yine çok yakından biliyoruz ki, kadınlarımız ev ekonomisini idare ederken çok büyük bir çaba sarf etmekte. Bu nedenle kadınlarımızı eğiterek paralarını nasıl yönetmesi gerektiğini yeni çıkan çok gelişmiş hizmetler hakkında bilgi sahibi olabilmeleri. Gelecekleri hakkında birikimde bulunabilmeleri açısından büyük bir önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.