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23 Haziran 2017 11:27

Gündüz far yakmak kaza riskini azaltıyor

Osmaneli Şoförler Otomobilciler Odası Başkanı Emin Çeşmeci, Ramazan Bayramı tatilinde sürücülerin trafik kurallarına uymaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

Gündüz far yakmak kaza riskini azaltıyor

23 Haziran 2017 11:27


Başkan Emin Çeşmeci yaptığı açıklamada, “Bayram dolayısıyla trafik yoğunluğunun artacağını, şoför esnafı ve trafiğe çıkacak vatandaşların yollarda çok dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Kurallara uymakta gereken hassasiyetin gösterilmesinin, kazaların önüne geçilmesini sağlayacaktır. Uykusuz, yorgun, dalgın ve alkollü araç kullanılmamalı. Aşırı hız, hatalı sollama, yakın takip ve şerit ihlalinden özellikle kaçınılmalı. Yolculuk öncesi araç bakımının yapılması hayati önem taşıyor" dedi.



"Farları gündüz de yakmak kaza riskini azaltıyor"


Araç kullanıma ilişkin olarak da sürücülere hatırlatmalarda bulunan Başkan Çeşmeci, "Farlarınızı gündüz de yakın. Farları gündüz yakmak, iki şeritli yollarda kafa kafaya çarpışma riskini yüzde 5, bir yayaya çarpma riskini de yüzde 12 oranında önlemektedir. Özellikle uzun yolculuklarda zaman geçtikçe sürücüler, iç sıcaklığa alışıyor ve rehavete kapılıyor. 5 ile 8 dakika aralıkla sıcaklığı önce düşürmek sonra da yükseltmek dikkatin artmasını sağlıyor. Aracınız, sıcak değil, serin olsun. Cep telefonunu kulaklığıyla kullanmak da konsantrasyonu bozduğundan, seyir halindeyken kullanmamaya çalışın. Aracın kayarak yoldan çıkması durumunda, yapılması gereken şeyin hızı kesmek olduğunu, yeniden yola çıkmaya çalışmanın kontrolün kaybedilmesine yol açabiliyor" ifadelerini kullandı.




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