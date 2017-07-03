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03 Temmuz 2017 16:47

Günüören Köyü turizmde Osmaneli için büyük değer oluyor

Bilecik’in Osmaneli ilçesi, sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğa varlıklarının tanıtımıyla turizmde yeni bir değer oluyor.

Günüören Köyü turizmde Osmaneli için büyük değer oluyor

03 Temmuz 2017 16:47


Tarihi eserlerin restorasyonları hızla gerçekleştirilirken yok olmaya yüz tutmuş varlıklar tekrar ilçeye kazandırılıyor. Osmaneli Belediyesi olarak Günüören köyünde Turizm Projesi başlıyor. Projeyle ilgili açıklama yapan Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Günüören Köyü ve Günüören Köyü Dernek Yönetimine teşekkür ederek, ”Günüören köyümüz tescil işlemi tamamlanan 11 tarihi konağı, ipek böcekçiliği ve tarihi konumu ile Osmaneli’nin turizmde bir değeri olarak tekrar canlanacak. Günüören köyümüzle Osmaneli arasında eski tarihi yolu tekrar açıp turizmde kullanacağız. Osmaneli Belediyesi olarak Günüören köyümüzde mutlaka bir konağımız ve belediyemize ait alanlarımız olacak. Köyümüzü "Turizm Köyü" olarak çok değerli çizgiye getireceğiz” dedi.




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