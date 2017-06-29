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29 Haziran 2017 11:14

Güreş Milli Takımı Söğüt’ten Almanya’ya mehter takımı eşliğinde uğurlandı

Genç Milli Erkek Grekoromen Güreş Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi Bilecik’in Söğüt ilçesindeki kampını tamamlayarak, mehter takımı eşliğinde Almanya’ya uğurlandı29 Haziran-2 Temmuz’da Almanya’da düzenlenecek Avrupa şampiyonası ile 1-6 Ağustos’ta Finlandiya’da yapılacak dünya şampiyonası öncesinde Söğüt Spor Salonundaki çalışmaları tamamlayan Güreş Milli Takımı, Söğüt’ten Almanya’ya mehter takımı eşliğinde uğurlandı.

Güreş Milli Takımı Söğüt’ten Almanya’ya mehter takımı eşliğinde uğurlandı

29 Haziran 2017 11:14

Genç Milli Erkek Grekoromen Güreş Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi Bilecik’in Söğüt ilçesindeki kampını tamamlayarak, mehter takımı eşliğinde Almanya’ya uğurlandı


29 Haziran-2 Temmuz’da Almanya’da düzenlenecek Avrupa şampiyonası ile 1-6 Ağustos’ta Finlandiya’da yapılacak dünya şampiyonası öncesinde Söğüt Spor Salonundaki çalışmaları tamamlayan Güreş Milli Takımı, Söğüt’ten Almanya’ya mehter takımı eşliğinde uğurlandı. Son gün Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi’nin türbesini ziyaret eden milliler, ortaokul öğrencilerinden oluşan mehter takımı gösterisiyle keyifli anlar yaşadılar.




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