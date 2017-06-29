Genç Milli Erkek Grekoromen Güreş Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi Bilecik’in Söğüt ilçesindeki kampını tamamlayarak, mehter takımı eşliğinde Almanya’ya uğurlandı
29 Haziran-2 Temmuz’da Almanya’da düzenlenecek Avrupa şampiyonası ile 1-6 Ağustos’ta Finlandiya’da yapılacak dünya şampiyonası öncesinde Söğüt Spor Salonundaki çalışmaları tamamlayan Güreş Milli Takımı, Söğüt’ten Almanya’ya mehter takımı eşliğinde uğurlandı. Son gün Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi’nin türbesini ziyaret eden milliler, ortaokul öğrencilerinden oluşan mehter takımı gösterisiyle keyifli anlar yaşadılar.