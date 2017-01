Güzellik neferi kardeşler

Bilecik’in Söğüt ilçesinde 1987 senesinden bu yana Türmenbaşı mahallesindeki iş yerlerinde gönül verdikleri kuaförlük mesleğini yapan Hicran ve Nurdan Demir kardeşler, bu işin onlara annelerinden miras kaldığını söyleyip mesleklerinin zor ve güzel yanlarını anlattılar.

Annelerinin işe başladığı zamanlarda ona yardım ettikleri için aslında çocukluktan beri hep işin içinde olduklarını anlatan kardeşler, mesleğin o zamandan bu zamana çok fazla değişimin olduğunu belirtti. Hicran Demir, o zamanki koşullarda kuaför olmakla şimdi olmak arasında dağlar kadar fark olduğunu söyleyerek, “Şimdi her şey daha kolay, daha çok imkan var. Annem zamanını çok iyi hatırlıyorum. Söğüt’e toptancı gelmezdi, kırk yılda bir gelirdi, onda da dört gözle beklerdik” dedi.

Annelerinin o zaman kalitesi çok kötü olan elindeki elektrikli maşaların elektrik kablolarını kesip küçük tüpte ısıtarak kullandığını anlatan kardeşler, imkansızlıktan icat çıkarmanın hem zor hem de güzel olduğunu söylediler. Hicran Demir, “Şimdi her şey daha kolay, daha çok imkan var. Annem zamanını çok iyi hatırlıyorum. Söğüt’e toptancı kırk yılda bir gelirdi, onu da dört gözle beklerdik” dedi.

"Bu mesleğin hiç tatili yok"

Kuaförlüğün en zor yanının hiç tatili olmaması olduğundan yakınan kardeşler, tüm özel günlerini işlerini yaparak geçirdiklerinden bahsettiler. Tek üzüntülerinin bayram, yaz ve hafta sonu tatillerinde daha çok çalıştıkları için aileleriyle bu özel günleri tam anlamıyla geçirememeleri olduğunu söylediler. Zorluk demişken müşterilerin çıkarttığı zorluklara da değinen Hicran Demir, zorluk çıkaran müşteriye önce tatlı dille güler yüzle yaklaştıklarını, ama hiç baş edemeyeceklerini anlayınca birbirlerine yönlendirme şeklinde iki kardeş arası müşteri transferi yaptıklarını mahcup bir şekilde itiraf etti. Kardeşler, bunun aslında kötü bir şey olmadığını sadece müşterinin daha memnun ayrılmasını istedikleri için böyle bir şey yaptıklarını da belirttiler. Yine de her zorluğa rağmen mesleklerini çok sevdiklerini ve o yüzden hiçbir zorluğun onları yıldıramayacağını vurguladılar.

“Kuaförlüğe yeni başlayacak olan herkes önce insanları sevmeyi öğrensin”

Sadece kuaförlerin değil tüm esnafların insanları sevmesi gerektiğini yoksa asla kalıcı olamayacaklarını ifade eden Hicran Demir, bunun sadece müşteriyi odaklı olmaması gerektiğini ve yanında çalışan yardımcı insanlara da sevgiyle yaklaşıldığında her şeyin daha güzel olacağını söyledi. Kuaförlüğe yeni başlayacak olanlar için ise Hicran Demir; “Her şeyin kalitelisini kullanın. Malzemenin kaliteli olması ve malzemeden kısmamaya dikkat edin, ama hepsinin yanı sıra güler yüzlü olun. Bilin ki onlar olduğu için siz de bu işi yapıyorsunuz. Kuaförlüğün en temel kuralı güler yüz ve tatlı dil” diye tavsiyelerde bulundu.